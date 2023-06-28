Госдума поддержала трудовое воспитание в российских школах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, в котором дополнено понятие «воспитание» ответственным отношением к труду. Как уточнила пресс-служба Госдумы, документ был внесен депутатами всех фракций.

В соответствии с поправками в законодательство, школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей, а также поддерживать чистоту и порядок в образовательном учреждении.

При этом из законодательства уберут положение, согласно которому запрещается привлечение учеников без согласия их родителей (или законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «учителя и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы».

В случае окончательного принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»