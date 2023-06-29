Биржевой курс доллара взлетел выше 87 рублей, евро дороже 95

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подорожали по отношению к российскому рублю. На Московской бирже курс доллара превысил 87 рублей, евро – выше 95.

В ходе утренних торгов максимальный курс «американца» достигал 87,47 рубля, «европейца» – 95,52. К 11:32 мск давление на российскую валюту немного снизилось: доллар торговался вблизи отметки 87 рублей, евро – около 95.

Как отмечают финансовые аналитики, сказываются политические последствия событий выходных дней, дефицитный бюджет, а также низкие цены на нефть.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 85,6192 рубля, евро – 93,8644.

Москва, Светлана Антонова

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