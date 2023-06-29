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Четверг, 29 июня 2023, 16:20 мск

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Законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение единых правил размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В первую очередь документ затронет провайдеров, которые предоставляют услуги широкополосного доступа в интернет. Сейчас для того, чтобы установить свое оборудование в многоквартирном доме, оператору нужны поддержка общего собрания собственников и договор о плате за пользование общедомовым имуществом.

Законопроектом предлагается разрешить безвозмездное размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома (кроме платы за электроэнергию) по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.

Кроме того, документ предлагает ввести единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Его установит правительство РФ.

Также законопроект предполагает мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

С принятием поправок операторы смогут устанавливать свое оборудование в многоквартирном доме без лишней бюрократии и бесплатно.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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