Законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение единых правил размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В первую очередь документ затронет провайдеров, которые предоставляют услуги широкополосного доступа в интернет. Сейчас для того, чтобы установить свое оборудование в многоквартирном доме, оператору нужны поддержка общего собрания собственников и договор о плате за пользование общедомовым имуществом.

Законопроектом предлагается разрешить безвозмездное размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома (кроме платы за электроэнергию) по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.

Кроме того, документ предлагает ввести единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Его установит правительство РФ.

Также законопроект предполагает мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

С принятием поправок операторы смогут устанавливать свое оборудование в многоквартирном доме без лишней бюрократии и бесплатно.

Москва, Андрей Дорофеев

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