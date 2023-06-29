Банк России повысил почти на полтора рубля официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 30 июня. Доллар будет стоить 87,0341 рубля, евро – 95,1052.

Сегодня на торгах на Московской бирже «американец» дорожал до 87,5425

рубля, «европеец» – до 95,58. К 16:15 валюты торгуются вблизи максимальных отметок.

Давление на российскую валюту активизировалось после завершения налогового периода, когда экспортеры продают выручку. Аналитик отмечают, что сказываются также политические последствия событий выходных дней, дефицитный бюджет, а также низкие цены на нефть.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»