Запад потратил 170 млрд евро на помощь Украине

Объем международной помощи, оказанной Украине, оценивается в 170 млрд евро. Об этом со ссылкой на данные Института мировой экономики Кильского университета (Германия) сообщают украинские СМИ.

При подсчете специалисты института суммировали военную, финансовую и гуманитарную помощь, выделенную как отдельными странами, так и международными организациями. Отмечается, что Евросоюз выделил почти 62 млрд евро, США – больше 70 млрд. Еще 23 млрд выделили другие страны – Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония.

Почти 13 млрд евро выделили международные финансовые организации.

На военные поставки приходится 40% общей суммы, еще примерно половину составляет финансовая помощь, оставшиеся 10% – гуманитарная.

Киев, Андрей Дорофеев

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