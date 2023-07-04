Путину доложили: в Кремле отреагировали на избиение журналистки в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал с жестоким избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. По его словам, главе государства доложено об этом ЧП, правоохранительные органы должны дать правовую оценку случившемуся.

«Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»)

Представитель Кремля также отметил, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уже обратилась в следственное управление СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни.

Во второй половине дня, почти через два часа после заявления Пескова, стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку и адвоката в Грозном.

Как сообщал «Новый День», в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

По информации СМИ и телеграм-каналов, автомобиль, в котором ехали журналистка и адвокат, на выезде из аэропорта Грозного заблокировали три машины с вооруженными людьми. Неизвестные сильно избили Милашину и Немова – удары ногами и руками наносились в том числе по лицу. Напавшие также отобрали и уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы. Обоих доставили в Больницу скорой медицинской помощи Грозного. У пострадавших диагностировали множественные ушибы. По некоторым данным, у журналистки сломано несколько пальцев, у адвоката ножевое ранение ноги. Отмечается, что участники нападения угрожали Милашиной и Немову огнестрельным оружием и требовали уехать из Чечни.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В Совете Федерации, Госдуме и Совете при президенте РФ по правам человека потребовали расследования этого инцидента. В ситуацию на фоне отсутствия реакции правоохранительных органов вмешалась также уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Стоит отметить, что пострадавших из Грозного доставили в Беслан, откуда планируется их направить на лечение в Москву.

Примечательно, что в январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров называл Милашину «террористкой» и призывал правоохранительные ее задержать. Милашина готовила публикации в том числе о ситуации с преследованием семьи Сайди Янгулбаева.

Москва, Светлана Антонова

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