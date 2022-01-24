«Они для меня – террористы!»: Кадыров потребовал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Он призвал правоохранительные органы задержать их. Об этом глава ЧР написал в своем Telegram-канале.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной», – отметил Кадыров. По его мнению, Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». По его утверждению, они «разрабатывают сценарии» и «нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение».

«Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал руководитель Чечни.

Каляпин, комментируя слова Кадырова, заявил, что не намерен уезжать из России. «Я давно занимаюсь проблемами прав человека и нарушений прав человека, в частности, в Чеченской республике. Кадыров не в первый раз меня обвиняет в пособничестве террористам, Кадыров не в первый раз объявляет меня врагом. Никогда не уезжал, не планирую», – заявил правозащитник «Газете.Ru». Он отметил, что каждый, кто не согласен с главой Чечни, «немедленно наделяется титулом террориста, пособника террористов». «Ничего необычного (в реакции Кадырова – прим. ред.)», – полагает правозащитник.

Кадыров упомянул про члена СПЧ и журналистку «Новой газеты», комментируя ситуацию с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева.

В субботу, 22 января, Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, сообщив правозащитникам, что отъезд связан с угрозой их жизни. Этому предшествовало заявление главы ЧР Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы являются «пособниками террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей». Позже Кадыров пригрозил семье судьи «уничтожением» в случае сопротивления. «Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», – написал сегодня глава ЧР в своем Telegram-канале, добавив, что «все будет согласно закону».

Вечером 20 января сотрудники МВД из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе его жены Заремы Мусаевой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве и увезли супругу бывшего судьи, сообщал «Комитет против пыток»*.

На следующий день чеченское телевидение обнародовало видео, на котором Мусаева общается с омбудсменом ЧР и заявляет, что насилие к ней не применяли. Женщина также сообщила, что ей купили лекарство от диабета и сделали укол.

В тот же день Сайди Янгулбаев записал обращение к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в котором заявил о похищении своей супруги в Нижнем Новгороде сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Он связал это с правозащитной деятельностью своего сына – бывшего юриста правозащитной организации «Комитет против пыток»* Абубакара Янгулбаева. Рамзан Кадыров в ответ заявил, что жена судьи в отставке была задержана на законных основаниях.

Отметим, что Янгулбаев-младший в декабре 2021 года был задержан и допрошен в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма, после чего он уехал из России. Как отмечал Абубакар Янгулбаев, силовиков интересовала его причастность к оппозиционному чеченскому Telegram-каналу 1ADAT (запрещен в РФ). Ранее прокуратура ЧР установила, что на этом ресурсе публиковались материалы, оправдывающие террористическую деятельность. По словам Янгулбаева-младшего, он не имеет никакого отношения к этому Telegram-каналу. Об этом он заявлял в интервью изданию «Адвокатская улица».

* в 2015 году был признан иноагентом, самоликвидировался и в настоящее время работает без образования юридического лица

Грозный, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»