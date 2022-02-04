Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина из-за угроз властей Чечни уедет из России

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина покидает Россию из-за многочисленных личных угроз со стороны руководства Чечни. Об этом заявила редакция издания. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину и члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина «террористами» и призвал задержать их.

«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», – говорится в заявлении редакции, опубликованном на сайте «Новой газеты».

В издании уточнили, что журналистка «следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией». «Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», – заявили в «Новой газете».

Отметим, что Елена Милашина в том числе писала о ситуации с преследованием семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики принудительно увезли его жену Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный под предлогом допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Позже против женщины было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, ее арестовали на два месяца. Сам Янгулбаев с дочерью уехали из России. Накануне коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева статуса судьи в отставке за несоответствие требованиям статуса. Таким образом, он потерял статус неприкосновенности.

31 января «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК РФ). На следующий день Кадыров во время трансляции в своем Instagram назвал «Новую газету» и телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), которую освещали конфликт между руководителем Чечни и семьей Сайди Янгулбаева, «пособниками террористов».

Москва, Наталья Петрова

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