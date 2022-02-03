«Почему Путин должен бояться Кадырова?»: Кремль подтвердил встречу президента с главой Чечни

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков вопросом ответил на вопрос журналиста из агентства Блумберг, боится ли президент России главу Чечни Рамзана Кадырова. «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона?», – вопросил представитель Кремля, добавив, что не понимает вопроса представителя западного СМИ. Также Песков подтвердил, что Владимир Путин накануне провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: «Вчера вечером действительно состоялась».

По его словам, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и работа правоохранительных органов. «Это все, что я могу сказать по этой встрече», – заявил пресс-секретарь главы государства. Песков при этом указал, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля – «это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку».

В то же время представитель Кремля предпочел не отвечать на вопросы журналистов о ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, и затрагивалась ли эта тема на встрече. «Я сказал по вчерашней беседе то, что мог. Мне нечего добавить к сказанному», – сказал Песков. «Ознакомьтесь вот с этими тремя предложениями. Добавить мне нечего», – добавил он.

Представитель Кремля отметил, что президенту доложили об угрозах властей Чечни в адрес семьи Янгулбаева и журналистов. «Мы выполнили обещание. Президент получил соответствующий письменный доклад», – сказал он

На вопрос, будет ли Владимир Путин просить правоохранительные органы разобраться в ситуации с угрозами журналистам, Песков ответил: «Я не могу вам точно сказать сейчас». По его словам, у него нет ответа на этот вопрос.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, обсуждал ли президент ситуацию в Чечне с руководителями федеральных органов власти. «Я на это могу вам только ответить, что, естественно, президент Путин находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств», – ответил он (цитата по «Ъ»).

Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о встрече Кадырова с Путиным. Отмечалось, что глава республики доложил о социально-экономической ситуации в регионе. На сайте Кремля информация о встрече так и не появилась. Надо отметить, что за день до этого Песков сообщил, что президент не планирует встречаться с главой Чечни.

Кадыров ранее заявил, что Янгулбаевы являются «пособниками террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей». Он пригрозил семье судьи «уничтожением» в случае сопротивления. Позже Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию и отметил, что чеченский народ болезненно воспринимает высказывания представителей семьи.

Комментируя ситуацию с семьей Янгулбаева, Кадыров назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Он призвал правоохранительные органы задержать их. Позже «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК РФ). А главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию, заявив, что высказывания руководителя Чечни «нарушают законы Российской Федерации».

Экс-судья с дочерью покинул страну после того, как чеченские силовики принудительно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню на допрос его жену Заремы Мусаевой. Отмечалось, что она проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Позже в Чечне против женщины возбудили уголовное дело о нападении на полицейского и арестовали на два месяца. Напомним, старший сын Сайди Янгулбаева Абубакар (экс-юрист правозащитной организации «Комитет против пыток»*) в декабре 2021 года был задержан и допрошен в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма, после чего он уехал из России.

На этой неделе ситуация вокруг преследования семьи Сайди Янгулбаева получила продолжение. 1 февраля в СМИ появились сообщения о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов выступил с публичными угрозами угрозы в адрес семьи Янгулбаевых – в прямом эфире в соцсети он пообещал «отрубить головы» членам семьи.

Накануне в Грозном прошел митинг против Янгулбаевых. По данным чеченских СМИ, в нем приняло участие почти все мужское население республики – 400 тыс. человек. Митинг прошел в условиях ковидных ограничений, когда массовые мероприятия запрещены, однако местный Роспотребнадзор, судя по его заявлению, не смог «установить организаторов народного стихийного митинга». Кадыров поблагодарил участников митинга, назвав их защитниками ислама. Как заявил глава республики, Чечня претерпела много страданий, но всех, кто пытался внести раскол в чеченское общество, «постигла одна участь». Какая именно, Кадыров не уточнил. «Такая же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие», – пообещал он.

* в 2015 году был признан иноагентом, самоликвидировался и в настоящее время работает без образования юридического лица

Москва, Наталья Петрова

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