В Чечне жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. «Это недопустимо, виновные должны быть наказаны» – реакция властей в Москве

В Чечне неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в управление СКР по Чечне и республиканскую прокуратуру с связи с нападением на журналистку и адвоката. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что направит запрос в СКР и Генпрокуратуру, чтобы «это дело было взято на контроль».

По информации СМИ и телеграм-каналов, автомобиль, в котором ехали журналистка и адвокат, на выезде из аэропорта Грозного заблокировали три машины с вооруженными людьми. Неизвестные сильно избили Милашину и Немова – удары ногами и руками наносились в том числе по лицу. Напавшие также отобрали и уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы. Обоих доставили в Больницу скорой медицинской помощи Грозного. У пострадавших диагностировали множественные ушибы. По некоторым данным, у журналистки сломано несколько пальцев, у адвоката ножевое ранение ноги. Отмечается, что участники нападения угрожали Милашиной и Немовой огнестрельным оружием и требовали уехать из Чечни.

Сейчас пострадавших в сопровождении чеченского омбудсмена на скорой помощи везут в больницу в Беслан.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила обращения прокурору Чечни и главе следственного управления СКР по ЧР с просьбой провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела из-за нападения на журналистку и адвоката, передает «Интерфакс». Она также связалась с уполномоченным по правам человека в Чечне и попросила обеспечить их безопасность, оказать им всю необходимую медицинскую помощь и помочь выехать из Чечни.

Москалькова подчеркнула, что нападение должно быть тщательно расследовано, а виновные – понести наказание.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру и СК в связи с избиением журналистки и адвоката. «Главное сейчас – это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова. То, что их перевозят в Беслан, – это хорошо. Далее будем разбираться. Я направляю запрос в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, чтобы это дело было взято на контроль», – заявил Фадеев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР выясняют подробности нападения на Милашину и Немова. Он назвал нападение на журналистку неприемлемым и выразил надежду, что виновные будут наказаны, передает ТАСС.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также направит обращение в Генпрокуратуру и СКР с требованием взять расследование нападения на Милашину и Немова на особый контроль. «Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) – преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ», – написал глава комитета Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

На нападение на Елену Милашину и Александра Немова отреагировали в Совете Федерации. Там потребовали от правоохранителей жестко отреагировать на произошедшее. «Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», – написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграмм-канале.

Напомним, в январе 2022 года чеченские силовики принудительно увезли жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный под предлогом допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Позже против женщины было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, ее арестовали. Сам Янгулбаев с дочерью уехали из России.

Зареме Мусаевой вменили ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК (мошенничество). 15 июня этого года гособвинение запросило для нее наказание 5,5 лет колонии общего режима. Женщина не признала вину. Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину «террористкой» и призвал правоохранительные ее задержать. После этого редакция «Новой газеты» сообщила, что журналистка покинет Россию из-за многочисленных личных угроз со стороны руководства Чечни.

Москва, Наталья Петрова

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