Глава СПЧ просит передать дело Мусаевой в центральный аппарат СКР

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет России с просьбой взять на федеральный уровень резонансное уголовное дело жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Как считает Фадеев, обострение риторики вокруг этого скандала может привести к тому, что общество воспримет итоги расследования как необъективные.

По мнению членов Совета, уголовное дело Мусаевой тесным образом связано с другим конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями. Их называют администраторами Интернет-ресурса с оскорбительными текстами в адрес чеченских властей.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», – говорится в письме Фадеева на имя главы СКР Александра Бастрыкина, которое опубликовано в телеграм-канале СПЧ.

Фадеев полагает, что «будет полезным передать расследование дела Мусаевой из производства должностных лиц управления СК России по Чечне в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю Центрального аппарата СКР, «чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности».

22 января Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, сообщив правозащитникам, что отъезд связан с угрозой их жизни. Этому предшествовало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы являются «пособниками террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

20 января сотрудники МВД из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они предъявили постановление о принудительном приводе его жены Мусаевой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве и увезли супругу бывшего судьи. Янгулбаев записал обращение к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в котором заявил о похищении своей супруги в Нижнем Новгороде сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Он связал это с правозащитной деятельностью своего сына – бывшего юриста признанной иностранным агентом организации «Комитет против пыток» Абубакара Янгулбаева. Кадыров в ответ заявил, что жена судьи в отставке была задержана на законных основаниях.

Отметим, что Янгулбаев-младший в декабре 2021 года был задержан и допрошен в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма, после чего он уехал из России. Силовиков интересовала его причастность к запрещенному в РФ оппозиционному чеченскому телеграм-каналу.

Ранее прокуратура ЧР установила, что на этом ресурсе публиковались материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Янгулбаев-младший утверждает, что не имеет к этому отношения.

Накануне стало известно, что Кадыров встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Как полагают наблюдатели, там обсуждался скандал с преследованием семьи Янгулбаевых, но пресс-секретарь главы государства не подтвердил эту информацию.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»