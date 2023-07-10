Кремль продолжит диалог с Анкарой, несмотря на возвращение командиров «Азова»* Украине

Российские власти продолжат диалог с Турцией, несмотря на нарушение Анкарой договоренностей в связи с возвращением на Украину командиров «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возвращения главарей «азовцев»*, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже начали делать», – цитирует Пескова РБК.

Представитель Кремля обратил внимание, что Турция, в отличие от коллективного Запада, сохраняет диалог с российской стороной. «Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», – добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, последние события никак не влияют на создание газового хаба. Песков отметил многогранность отношений с Турцией, хотя есть и определенные вопросы, по которым имеются разногласия. Среди них он назвал, например, строительство на Украине завода по производству беспилотников «Байрактар».

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении страну пяти командиров «Азова»* – непосредственно командира батальона Дениса Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, замкомандира Святослава Паламаря, майора нацгвардии Олега Хоменко и полковника нацгвардии Дениса Шлеги. Они оказались в Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия – 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом, согласно договоренностям с Москвой, пятеро командиров «Азова»* должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

В Кремле назвали возвращение командиров террористического подразделения на Украину нарушением договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. При этом, как отмечал Песков, Москву не поставили в известность о таким решении.

*– Запрещенная в России террористическая организация.

Москва, Андрей Дорофеев

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