Основателя «водочной империи» Черняка внесли список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена, бенефициара алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Неделю назад российские правоохранители объявили в розыск украинского бизнесмена по обвинению в финансировании террористической деятельности.

«По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей», – сообщала пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

В отношении Черняка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Как добавили в СК, установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. Они задержаны, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому – по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере).

3 июля Замоскворецкий суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова. Бизнесмен обвиняется в передаче взятки.

В пресс-службе суда отметили, что по этому делу проходит еще один предприниматель Андрей Лазутин. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили в правоохранительных органах, он признал вину и оформил явку с повинной.

В Едином государственном реестре юрлиц Беспалов указан как учредитель компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К». По данным ряда СМИ, ликеро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка – владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак».

Москва, Андрей Дорофеев

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