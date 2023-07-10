НАТО готовит «коварный план»

Североатлантический альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Литве планирует усилить свои позиции в Черном море. Как считает профессор факультета мировой экономики и политики департамента зарубежного региоведения НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, НАТО, судя по всему, готовит особую роль для Болгарии и скандинавских государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Бакланов обратил внимание, что в настоящее время в НАТО «особо обхаживают» Финляндию, Швецию и Болгарию. «В закрытом порядке делаются две очень крупные программы. О них мало, чего пишут, но они существуют. Первая – это программа связана с комплексным усилением присутствия НАТО на севере. И вторая программа – это комплексное усиление центральной и южной части Европы», – пояснил он.

«Наиболее для нас опасно – это попытки НАТО усилиться на севере. И здесь нам надо определиться в отношении нашей позиции. Ее нет к сегодняшнему дню. Это очень опасно. Что для нас означают наши рубежи? Или это рубежи, обозначенные еще при Сталине в 1926 году в известном постановлении ВЦИК об объявлении всего севера от нас нашей зоной, в том числе, военной ответственности. Или же это более размытая формулировка 1982-83 года, когда подсоединялись к международным конвенциям по морским делам, где мы оказались на равных со всеми другими странами, в том числе, и на северных рубежах. До сих пор эта размытость нашей позиции… А НАТО намеревается на севере усилить свои позиции и сделать так, чтобы были открыты моря. Нас, конечно, такой подход не устраивает», – подчеркнул эксперт.

В то же время, как считает Бакланов, Болгария выдвигается НАТО в качестве «центровой фигуры по Черному морю, потому что полностью они полагаться на Турцию не могут».

«Будут развертывать там целый ряд миссий. Для наблюдения будут направлены представители Италии, и они в ближайшие месяцы сделают там свою большую штаб-квартиру. Это означает, что по Черному морю вынашиваются какие-то коварные планы дальнейшего усиления натовского присутствия. Нам тоже придется как-то определять, как себя в этом отношении вести», – пояснил он.

«В целом, предстоящий саммит отразит превращение НАТО в достаточно грозную военную силу. До этого мы ее воспринимали, как такой символ что ли… Теперь к этому подкраиваются еще собственные достаточно значимые контингенты, которые будут в распоряжении НАТО. Пока они небольшие, бригадного подхода, но цифра 300 тысяч как реалия уже прозвучала. Это очень большая сила, и нам придется эту новую реалию принять и обдумывать в очень ускоренном порядке», – отметил Бакланов.

По его оценке, Североатлантический альянс готовит многолетнюю программу помощи Украины, что свидетельствует о намерении затянуть конфликт с Россией.

Москва, Мария Соколова

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