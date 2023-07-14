Банк России обещает рост инфляции

Банк России прогнозирует повышение инфляции. Согласно расчетам регулятора, повышение индекса цен к концу года достигнет 4,5-6,5% по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года.

В материалах ЦБ отмечается, что годовая инфляция в июне составила 3,25%, что на 0,74 процентных пункта выше значения прошлого месяца. «Ускорился годовой рост цен на непродовольственные товары, начало дорожать продовольствие. Годовой рост стоимости услуг за месяц практически не изменился, оставаясь высоким», – отметил регулятор.

Как считает Банк России, инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Москва, Светлана Антонова

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