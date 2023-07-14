«Террор против верующих»: патриарх Кирилл высказался о событиях в Киево-Печерской лавре

Киевские власти предпринимают попытку по прекращению существования Киево-Печерской лавры как духовного центра для миллионов верующих. Об этом говорится в заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, размещенном сегодня на официальном сайте Московского патриархата.

«Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители», – констатировал глава Русской православной церкви.

Патриарх напомнил, что в XX веке богоборцы дважды закрывали Лавру. Первый раз в 1920-е годы, «когда так же, как и сегодня, происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным «историко-культурным государственным заповедником», завершившееся полной ликвидацией монастыря. В 40-х годах монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия.

«С момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века прошло более 30 лет, за которые монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран. Обитель вновь стала настоящей жемчужиной мирового Православия. Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих», – говорится в заявлении.

При этом патриарх обратил внимание, что международные организации не реагируют должным образом на происходящее сейчас в Киеве. «Как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека», – подчеркнул он.

«На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих. Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям», – заключил глава РПЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

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