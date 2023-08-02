В Госдуме призывают арестовать и национализировать западные активы в России

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов призвал арестовать и национализировать западные активы, находящиеся на территории РФ. «Это станет логичным шагом на конфискацию замороженных в Европе активов ЦБ, которая готовится в рамках 12-го пакета западных санкций в отношении нашей страны. За минувшие с момента развала СССР десятилетия Штаты и Евросоюз вложили в наши предприятия огромные суммы, и нам есть чем ответить», – подчеркнул парламентарий.

По его оценке, под предлогом оказания помощи в восстановлении Украины средства наверняка будут разворованы. «Инициаторы этого масштабного воровства не скрывают, что такое решение откроет «ящик Пандоры» и за ним могут последовать аналогичные решения со стороны ЕС по другим активам. Они также понимают, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, но суммы таковы, что, как говорится, «назло маме они готовы отморозить свои уши», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Уверен, что Россия найдёт, как ответить своим противникам, и речь в данном случае может идти не только об исках в международные судебные инстанции, к которым призывают некоторые высокопоставленные российские чиновники. В нынешней ситуации они мало перспективны, но есть более эффективные и более болезненные меры, которыми мы можем ответить коллективному Западу», – указал парламентарий.

«Дело в том, что за минувшие с момента развала СССР десятилетия Штаты и Евросоюз вложили в нашу страну очень большие суммы. Они существенно превосходят размеры зарубежных активов, арестованных у нашей страны. Средства в реальный сектор экономики они вкладывали напрямую и через подставные фирмы, но, как говорится, все шаги записаны. Я убеждён, что если зарубежные недруги перейдут все грани в отношении Центробанка, то в ответ начнутся аресты и национализация их активов на территории Российской Федерации. Это станет логичным ответом на экономическое вероломство Запада в отношении нашей страны», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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