Биржевой курс евро опять поднялся выше 102 рублей

Сегодня американская и европейская валюты заметно дорожают по отношению к российскому рублю. На Мосбирже курс доллара поднялся выше 93 рублей, евро – более 102 рублей.

В ходе торгов максимальный курс доллара достигал 93,53 рубля, евро – 102,5720. Не исключено, что к концу дня рубль ослабнет ещё существенней.

Как отмечают аналитики, в настоящее время валютный рынок игнорируют позитивные факторы для рубля, в том числе повышение мировых цен на нефть. При этом серьезное давление оказывает дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 91,7755 рубля, евро – 100,6988.

Москва, Светлана Антонова

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