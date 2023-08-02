Армянское обострение: в МИД РФ назвали «малопонятными» заявления Пашиняна о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала двусмысленными и малопонятными высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о снижении активности России в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а также его рассуждения о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

«Логика малопонятная. Такое складывается ощущение, что до 2022 года на этом направление все было, с точки зрения руководства Армении, без сучка и задоринки, что ли? Давайте посмотрим на факты. Все подобные разговоры – «на фоне СВО те или иные направления внешней политики стали для Москвы менее приоритетными», они просто не имеют под собой каких-то фактологических оснований. Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, эмоция. Но к фактам стоит все-таки прислушиваться. Мы всецело были и остаемся заинтересованными в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе, и в полной мере (это) относится к Южному Кавказу. И остальные наши обязательства мы тоже выполняем. О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровнях?» – высказала недоумение Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что в ходе трехсторонних встреч был достигнут ряд договоренностей, которые необходимо реализовывать. «Нужно смотреть все-таки правде в глаза. А она заключается в том, что дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем мы готовы всячески помогать. Но это приоритет – реализация сторонами того, о чем договорились», – подчеркнула она.

При этом Захарова назвала «абсолютно непонятными рассуждения Пашиняна возможном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха, особенно на фоне «крайне непростой гуманитарной ситуации там». «Это пожелание? Я не понимаю господина Пашиняна. О чем он говорит? Он хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции – это и обмен пленными, и разминирование, урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении, это деятельность ненужная, нежелательная и они хотят, чтобы ее не было? То есть нужно как-то определиться», – заявила представитель МИД РФ.

«К сожалению, мы нередко видим, что представители руководства Армении занимают какую-то двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. Поэтому хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было, потому что жонглирование словами до добра не доводит», – подчеркнула она.

«Подобные попытки поставить все это под сомнение вызывают большие вопросы. Зачем это делается? Ну, и в целом после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно», – заключила Захарова.

25 июля в ходе пресс-конференции в Ереване Пашинян дал высокую оценку усилиям США в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. При этом он отметил, что это не связано с желанием оттеснить Россию, а с объективными причинами – снижением активности Москвы из-за событий на Украине. Кроме того, премьер Армении многословно формулировал условия для вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в условиях многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Согласно соглашению, под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский районы, а также часть Агдамского, ранее находившаяся под контролем Нагорного Карабаха и не занятая азербайджанской армией в ходе боевых действий.

В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которые готова признать Армения, включают также территорию Нагорного Карабаха.

Москва, Мария Соколова

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