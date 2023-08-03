Жители Евросоюза стали чаще посещать в Россию

По итогам первой половины 2023 года граждане ЕС совершили в Россию на 42% больше поездок, чем в прошлом году. Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, чаще всего приезжали в РФ из Германии, Польши и Прибалтики с частными и деловыми целями.

В январе-июне текущего года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тысячи раз – годом ранее в этот же период было зафиксировано 176,5 тысячи визитов. В статистике учитывались все поездки: с деловыми и частными целями, по работе или на учебу, а также туризм, переезд на постоянное место жительства, «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

Прирост поездок из Европы по итогам полугодия произошел главным образом за счет показателей второго квартала 2023 года. В апреле-июне число въездов из стран ЕС в Россию выросло год к году почти на 82% (138 тысяч поездок против 75,9 тысячи в апреле-июне 2022-го). Правда, рост произошел с низкой базы прошлого года: если в первом квартале 2022 года въездной поток в Россию начал показывать тенденцию к восстановлению на фоне снятия коронавирусных ограничений, то во втором квартале после начала специальной военной операции России на Украине число поездок иностранцев в страну резко сократилось из-за геополитической ситуации и закрытия авиасообщения между Россией и Европой.

Активнее всех среди граждан европейских стран в Россию во втором квартале 2023-го приезжали жители Финляндии: поток по сравнению с апрелем-июнем прошлого года вырос в 3,6 раза – до 23,7 тысячи поездок. Почти столько же – около 23,4 тысячи поездок – совершили граждане Германии (в 2,3 раза больше, чем годом ранее). В два раза выросло по сравнению с прошлым годом число въездов из Польши (10 тысяч поездок), в 1,8 раза вырос поток из Италии – до 4,9 тысячи поездок. Большинство граждан ЕС пересекали российскую границу на самолете. Впрочем, из стран Прибалтики, а также из Польши, Финляндии и Чехии чаще всего ехали на автомобилях.

Число въездов с туристическими целями из ЕС также увеличилось по итогам первого полугодия 2023 года – более чем в два раза по сравнению с прошлым годом с 18 тысяч до 38,5 тысячи.

Москва, Светлана Антонова

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