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Четверг, 3 августа 2023, 15:48 мск

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Центробанк РФ утвердил логотип цифрового рубля

Фото: официальный сайт Банка России

Совет директоров Банка России утвердил логотип национальной цифровой валюты – цифрового рубля: он состоит из двух связанных между собой элементов – знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой – перекликается с логотипом Банка России.

Как поясняется в сообщении регулятора, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе этого года запланирован старт пилотных операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

Закон о введении в России цифрового рубля вступил в силу 1 августа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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