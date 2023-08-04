Безостановочная девальвация: биржевой курс евро поднялся до 104 рублей, доллар – 95

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дорожать по отношению к российскому рублю. На Мосбирже доллар подорожал до 95 рублей, евро – до 104, обновив рекордный уровень 2023 года.

В ходе торгов максимальный курс «американца» достигал 95,15 рубля, «европейца» – 104,0775. После рекордного роста к 12:34 мск доллар колебался около 94,90 рубля, евро – 103,8.

Как считают аналитики «БКС Экспресс», курс американской валюты в 95 рублей – «это последняя психологическая отметка, за которой виднеются уже круглые 100». «Технически рубль еще может зацепиться за трендовые поддержки, они же – долгосрочные сопротивления в паре USD/RUB. Но без жесткой позиции финансовых властей по вопросу безостановочной девальвации рубля волатильность и дальше будет толкать его на минимумы», – говорится в обзоре экспертов.

При этом финансисты обращают внимание, что мировые цены на нефть, которые обычно оказывают поддержку рублю, также держатся около максимальной отметки текущего года – $85 за баррель.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 93,7792 рубля, евро – 102,5310. С начала года «американец» подорожал почти на 23 рубля, «европеец» – на 27.

Москва, Светлана Антонова

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