Системное самоубийство Европы: увеличение количества антироссийских санкций снизило их эффективность

Введение антироссийских санкций стало системным самоубийством Европейского союза, считает заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. По его оценке, увеличение количества санкций обернулось против ЕС. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Ограничив себя от такого рынка, как Россия, которая находится у них в географической близости, они (ЕС) по существу лишили себя колоссального рынка сбыта, не говоря уже про то, что решение отказаться от российских энергоресурсов для них стало системной даже не ошибкой, а системным самоубийством, что привело к существенному удорожанию цен. Даже пресловутая Германия – 200 млрд евро потрачено только на то, чтобы компенсировать цены на энергоносители. Сегодня в Евросоюзе мы наблюдаем стремительное движение в сторону рецессии. Немецкая экономика уже в рецессии», – пояснил Миловидов.

При этом эксперт привел данные зарубежных организаций, которые скрупулезно считают потери ушедших из России компаний. «Активы компаний, ушедших из России, оцениваются в $126 млрд. Это то, что они оставили здесь. А за полтора года недополученная ими выручка составляет порядка $110-120 млрд. Вот это обратная сторона санкций. Но обратная сторона еще состоит в том, что эти активы кому-то достались в России, а эту выручку – потенциальные потери – поделили компании, которые заняли их место. Поэтому на самом деле чего они добились – большой вопрос. И эта неэффективность сегодня беспокоит их самих, я думаю. Но обратного пути у них из этого в обозримом будущем нет», – отметил эксперт.

«Конечно, санкции – это крайне неприятная вещь, и здесь не стоит преуменьшать их значение… Их охват огромный и негатив от них большой. Другое дело, что, когда они принимаются в таком количестве, с моей точки зрения, они просто перестают играть хоть какую-то роль. То есть их всеобъемлющий характер – 11 пакетов со стороны Евросоюза, детализация продуктовая, запреты на движение денежных средств – они настолько широки, что, по существу, они не оставляют для страны, которая находится под этими санкциями, другого выбора, как просто строить свою жизнь альтернативой. И стремление к этой альтернативе тем сильнее, чем шире эти санкции», – констатировал он.

При этом эксперт обратил внимание на научные исследования, которые показывают, что за всю историю «санкции никогда практически не достигали своего результата». «Дальше начинаются гонки за собственной тенью, потому что они будут стараться искать лазейки, по которым страна, на которую они санкции наложили, эти санкции обходит, а страна будет изобретать каждый новый шаг по-новому. Это бесконечный процесс. Это говорит о том, что санкции неэффективны», – заключил Миловидов.

Москва, Мария Соколова

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