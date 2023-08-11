Банк России ожидает инфляцию до 6,5% по итогам года

Инфляция в России идет по верхней половине прогнозного диапазона 5-6,5%. Об этом сообщил замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин сегодня на пресс-конференции, на которой он неоднократно подчеркивал вероятность повышения ключевой ставки уже в сентябре.

«Недельное значение (инфляции) по-прежнему выше того, что является сезонной нормой для начала августа. В начале августа, в среднем за предыдущие много лет, общий индекс цен либо не менялся, либо был даже немного отрицательным. Поэтому то, что мы видим, по оперативной статистике динамики цен, конечно, подтверждает суждение совета директоров по итогам июльского заседания, что устойчивое инфляционное давление сейчас выше, чем уровень цели 4%», – пояснил Заботкин.

Замглавы ЦБ РФ привел данные за последние три недели после заседания совета директоров регулятора в июле, когда ключевая ставка была повышена до 8,5%. «Инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона 5-6,5%», – констатировал он.

«В контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров уже сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании», – заключил Заботкин.

Москва, Мария Соколова

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