Российские войска за последние сутки отразили почти полтора десятка атак ВСУ – на всех направлениях уничтожено в общей сложности более 600 боевиков. Судя по сводке о министерства обороны РФ, самая напряженная ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Донецком направлении пресечены шесть атак ВСУ. Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям противника вблизи Урожайного и Старомайорского. В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

На Купянском направлении успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР), а также Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 65-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе Работино отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.

Москва, Светлана Антонова

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