Официальные курсы доллара и евро выросли до нового рекорда: ЦБ объявил о внеочередном заседании по ключевой ставке

Банк России повысил на завтра, 15 августа, официальные курсы американской и европейской валют почти на три рубля. Доллар будет стоить 101,0399 рубля, евро – 110,6847, что стало максимальным уровнем в этом текущем году.

Центробанк сегодня заявлял, что обвал курса российской нацвалюты не наносит вред финансовой стабильности. Тем не менее, во второй половине дня регулятор сообщил о внеочередном заседании своего совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров – 10:30 по московскому времени», – говорится в сообщении регулятора.

Сулдя по всему, будет принято решение о повышении ключевой ставки. Ранее помощник президента РФ Максим Решетников заявлял, что основой причиной обвала курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.

Москва, Светлана Антонова

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