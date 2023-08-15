«Стране нагло врали…» Повышение ключевой ставки ЦБ больно ударит по российской экономике

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых ударит по отечественной экономике. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его оценке, увеличение ставки не укрепит рубль, а в сочетании с девальвацией этот фактор поставит отечественных товаропроизводителей в исключительно сложное положение.

«Руководство Центробанка последние недели не уставало повторять, что обвал национальной валюты никоим образом не угрожает финансовой стабильности. К чему тогда аврал и пересмотр ставки на месяц раньше запланированного? А к тому, что все это время стране нагло врали. Как врали и про то, что все беды рубля от торгового баланса, в то время как он профицитный – страна продает больше, чем покупает», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-слежба.

При этом Миронов обратил внимание, что Россия еще очень зависима от импорта, в том числе от поставок высокотехнологичного оборудования и комплектующих, что ставит отечественную экономику в сложное положение.

«Высокая ставка и слабый рубль многим предприятиям не позволят провести модернизацию и расширить производство. Продолжится рост цен. В то же время ЦБ не думает препятствовать валютным спекулянтам и вывозу капитала из страны, а значит – условия для дальнейшей девальвации и обострения кризиса никуда не делись. Если перевод средств за рубеж для физлиц «ограничен» миллионом долларов в месяц, понятно, чьи интересы для Набиуллиной и Ко важны, а чьи – безразличны», – подчеркнул Миронов.

Ранее на фоне обвала рубля лидер «эсеров» заявил, что Банк России является крупнейшим иноагентом в РФ и выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – констатировал он.

«Независимый» Центробанк – зло, и в критический момент это может сыграть роковую роль. В глобальной финансовой империи доллара, жестко управляемой из единого центра, независимость – иллюзия. Если ЦБ не встроен в систему российского государства, значит – у него другие хозяева, и он выполняет их волю. И, к сожалению, делает это успешно», – подчеркивал Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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