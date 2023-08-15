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Вторник, 15 августа 2023, 18:19 мск

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НАТО согласно на размен украинских территорий

Фото: официальный сайт НАТО

Завершение украинского конфликта возможно в случае решения киевского режима обменять часть подконтрольных территорий взамен на вступление в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в интервью норвежским СМИ.

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО», – сказал представитель Альянса, слова которого цитирует РБК.

По его словам, это может привести к завершению конфликта на Украине. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», – пояснил Йенссен.

В то же время, как уточнил глава офиса генсека НАТО, киевский режим должен самостоятельно решить, когда и на каких условиях вести переговоры.

Йенсен также отметил, что наблюдаются значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в НАТО. «В интересах всех, чтобы военные действия не повторились», – заявил представитель Североатлантического альянса.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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