российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 августа 2023, 19:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Премьер-министр Канады объявил о новых санкциях против России

Фото: pixabay.com

Канада вводит дополнительные санкции против четырех лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа».

«Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам», – цитирует его слова ТАСС.

При этом канадский премьер-министр не уточнил, против кого именно вводятся санкции. Как ожидается, конкретная информация будет опубликована позднее.

Оттава, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Швейцария добавила в санкционный список 41 лицо из Белоруссии / В Эстонии хотят ограничить возможность голосования россиян на местных выборах / Половина россиян не видят кризисных последствий для экономики из-за санкций / Системное самоубийство Европы: увеличение количества антироссийских санкций снизило их эффективность / Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии / Автопром стал наиболее убыточной отраслью в России / Великобритания тайно выдает лицензии российским олигархам для обхода санкций / Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,