Премьер-министр Канады объявил о новых санкциях против России

Канада вводит дополнительные санкции против четырех лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа».

«Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам», – цитирует его слова ТАСС.

При этом канадский премьер-министр не уточнил, против кого именно вводятся санкции. Как ожидается, конкретная информация будет опубликована позднее.

Оттава, Светлана Антонова

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