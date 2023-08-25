Сегодня во второй половине дня биржевой курс доллара превысил 95 рублей. Как следует из данных Московской бирже, в 16:20 мск американская валюта достигла максимальной отметки – 95,10 рубля.

В то же время биржевой курс евро приблизился к уровняю в 103 рубля. Максимальный курс евровалюты составил 102,91.

Стоит отметить, что по итогам дневных биржевых торгов Банк России установил на выходные и понедельник официальный курс доллара на уровне 94,7117 рубля, евро – 102,2586.

Москва, Светлана Антонова

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