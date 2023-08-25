российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 августа 2023, 19:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биржевой курс доллара превысил 95 рублей

Сегодня во второй половине дня биржевой курс доллара превысил 95 рублей. Как следует из данных Московской бирже, в 16:20 мск американская валюта достигла максимальной отметки – 95,10 рубля.

В то же время биржевой курс евро приблизился к уровняю в 103 рубля. Максимальный курс евровалюты составил 102,91.

Стоит отметить, что по итогам дневных биржевых торгов Банк России установил на выходные и понедельник официальный курс доллара на уровне 94,7117 рубля, евро – 102,2586.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Доллар и евро снова дорожают: ЦБ повысил официальные курсы валют / Банк России понизил официальные курсы доллара и евро / Накануне возможного валютного контроля: Банк России ещё сильнее понизил официальные курсы доллара и евро / Банк России понизил курсы доллара и евро / «Стране нагло врали…» Повышение ключевой ставки ЦБ больно ударит по российской экономике / Новая ставка ставит крест на развитии – Борис Титов / Рост ключевой ставки не остановит девальвацию рубля в долгосрочном периоде – экономист / Крайне вредная мера: депутат Госдумы раскритиковала повышение ключевой ставки ЦБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,