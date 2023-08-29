российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 августа 2023, 18:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

По итогам дневных торгов на Мосбирже Банк России повысил на завтра, 30 августа, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подорожал почти на 24 копейки до 95,7070, евро – на 23 копейки до 103,4765.

Сегодня в ходе биржевых торгов «американец» поднимался до в 96,2825 рубля, «европеец» – до 104,0825. К 16:30 мск валюты отступили от максимальных значений.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», спрос на инвалюту остается высоким, в первую очередь со стороны импорта, восстановившегося до уровней 2020-2021 годов. «Это усугубляется стабильно значительным оттоком капитала на фоне большой геополитической неопределенности, а также высоких санкционных и экономических рисков», – пояснили финансисты в своем обзоре.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

«Пятая колонна» в действии: ЦБ и Минфин реализуют план Байдена по разрушению экономики России / Биржевой курс евро поднимался выше 104 рублей / ЦБ не остановил девальвацию: биржевой курс доллара превысил 96 рублей / Задорнов: «зависшие» рупии стали фактором ослабления рубля / Официальный курс доллара стал дороже 95 рублей / Биржевой курс доллара превысил 95 рублей / Доллар и евро снова дорожают: ЦБ повысил официальные курсы валют / Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,