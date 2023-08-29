Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

По итогам дневных торгов на Мосбирже Банк России повысил на завтра, 30 августа, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подорожал почти на 24 копейки до 95,7070, евро – на 23 копейки до 103,4765.

Сегодня в ходе биржевых торгов «американец» поднимался до в 96,2825 рубля, «европеец» – до 104,0825. К 16:30 мск валюты отступили от максимальных значений.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», спрос на инвалюту остается высоким, в первую очередь со стороны импорта, восстановившегося до уровней 2020-2021 годов. «Это усугубляется стабильно значительным оттоком капитала на фоне большой геополитической неопределенности, а также высоких санкционных и экономических рисков», – пояснили финансисты в своем обзоре.

Москва, Светлана Антонова

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