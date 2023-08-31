Официальный курс доллара превысил 96 рублей

Банк России повысил на завтра, 1 сентября, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подорожал почти на 40 копеек до 96,3344 рубля, евро – на 49 копеек до 104,9407 рубля.

Сегодня на биржевых валютных торгах наблюдалось некоторое затишье. Доллар поднимался максимум до 96,6550 рубля и сейчас опустился ниже 96 рублей. В то же время евро достигал отметки 105,5950 рубля, но сейчас торгуется с заметным понижением около уровня в 104 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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