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Четверг, 31 августа 2023, 19:13 мск

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Глава МИД Украины призвал «заткнуться» критиков провала контрнаступа ВСУ

Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «заткнуться» критиков проваливающегося контрнаступления ВСУ. Об этом министр заявил в ходе саммита глав МИД стран ЕС в Толедо (Испания).

«Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», – цитируют слова Кулебы украинские СМИ со ссылкой на AFP.

Напомним, о начале украинского контрнаступления на фронтах специальной военной операции было объявлено 4 июня. Несмотря на западную военную помощь, ВСУ не смогли добиться ощутимых военных успехов.

Толедо, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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