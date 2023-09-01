Опять стреляют: Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обострении ситуации на границе

Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в обострении ситуации на совместной границе. Судя по заявлениям Еревана и Баку, в результате утреннего инцидента со стрельбой есть погибшие с обеих сторон.

В министерстве обороны Азербайджана заявили о гибели одного военнослужащего в результате обстрела со стороны Армении, чуть позже сообщив о прилете армянского беспилотника и ранении двух военнослужащих. В связи с этим МИД Азербайджана обвинил Ереван в обострении ситуации на границе.

В то же время Армения обвинила Баку в распространении ложной информации, заявив, что с 07:50 был открыт интенсивный огонь по армянским позициям со стороны Азербайджана. «В результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны двое погибших и один раненый», – говорится в сообщении министерства обороны Армении.

МИД Армении также выступил с обвинениями в адрес Баку о подготовке вооруженных провокаций. «Азербайджанская пропагандистская машина распространяет ложную информацию о том, что ВС РА концентрируют в районе Сотка большое количество вооружения, военной техники и личного состава. Распространением подобной ложной информации азербайджанская сторона создает информационную основу для продолжения начавшейся сегодня утром очередной провокации в направлении Сотка», – подчеркнули в Ереване.

Ереван – Баку, Мария Соколова

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