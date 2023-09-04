США готовят почву, чтобы обвинить Россию в применении биологического оружия на территории Европы и Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, об этом свидетельствует вспышка легионеллеза сначала в Польше, затем в районе Харькова на Украине.

«Вспышка заболевания легионеллезом в Жешув в Польше – этот город является логистическим центром, через который свозится все натовское оружие и передается на Украину. Там почти 200 случаев заболевания, порядка 20 умерших. Вторая сторона вопроса, что в последнее время Харьковская область ознаменовалась активным распространением среди военнослужащих ВСУ, а также польских наемников легионеллеза. Сегодня два стрелковых батальона 14-й отдельной механизированной бригады были экстренно вывезены из-под Купянска и Харькова в клинические больницы. Там заболело до тысячи человек, но это непроверенные данные – тысячи переносчиков смертельной болезни, как пишут», – пояснил Онищенко.

Академик обратил внимание на комментарии местных экспертов, что виной вспышки легионеллеза стали кондиционеры. «Наверное, сегодня в Купянске в окопах ВСУ работают кондиционеры – ну, бред это, конечно. Я склоняюсь к тому, что первоочередная версия – не применили ли боевые рецептуры американцы, а легионеллёз в списке тех инфекций, которые предпочтительны для применения», – уточнил он.

«Пентагон сообщил, что что для вооруженных сил США настал решающий момент в области биологической защиты, что они должны действовать быстро, решительно, чтобы справиться с разработкой биологического оружия и другими катастрофическими событиями, включая пандемию. В переводе на простой язык это означает, на мой взгляд, что американцы применили боевую рецептуру в Польше, несмотря на то, что это их союзники, теперь – в Харькове, с тем, чтобы на следующем этапе, и, думаю, это произойдет совсем скоро, американцы начнут свою гибридную информационную атаку, что они столкнулись с тем, что применено (Россией)», – подчеркнул эпидемиолог.

В этой связи Онищенко провел аналогию с недавним применением ВСУ снарядов с обедненным ураном, после чего «появилась тема применения ядерного оружия» Россией. «Теперь следующий этап. Применяя боевые рецептуры легионеллеза в войсках своих так называемых союзников, хотя Украина не союзник США, она так сказать третьеразрядный исполнитель, поставляющий живую силу американцам. Мало тех потерь, которые понесла украинская армия, они хотят, чтобы они еще понесли дополнительные потери в живой силе. Самое простое обвинить нас в этом. А второе, решить главную проблему – ликвидировать славянское население, что они пытались делать еще в 1941 – 1945 годах силами фашистской Германии, и освободить эти земли для экспансии», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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