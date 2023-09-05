России не следует много ожидать от Турции: эксперт оценил итоги переговоров Москвы и Анкары

России не следует ожидать многого от Турции, которая при ограниченных возможностях имеет достаточно много амбиций, но отношения с Анкарой для Москвы остаются важными в условиях противостояния с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков сегодня на пресс-конференции по итогам прошедших накануне российско-турецких переговоров с участием лидеров государств.

Эксперт обратил внимание, что накануне встречи на высшем уровне у Москвы к Анкаре накопилось много вопросов, в числе которых инцидент с освобождением главарей запрещенного в РФ террористического батальона «Азов»*. «Веры в системе международных отношений нет и быть не должно. Слово «вера» не применительно ни к одной стране мира и уж точно к восточным странам – это область фантастики. Для нас важный итог, что говорить нам на Западе не с кем, не через кого, о чем четко говорилось российской стороной. Через Турцию попробовали и какие итоги: вот «азовцы» (представители запрещенного в РФ террористического батальона)», – отметил Аватков.

Политолог обратил внимание на разные подходы России и Турции к сотрудничеству, но его сохранение остается важным для Москвы. «Не нужно забывать ни на секунду, что турецкая внешняя и оборонная политика лимитирована НАТО. Но ровно точно так же Турция пытается проводить относительно независимую внешнюю политику. И уж точно не в российских интересах допускать вмешательство третьих сторон в наши отношения и допускать того, что было на протяжении истории не раз, когда Запад вмешивался и рассорил Россию и Турцию. Это не в интересах ни России, ни Турции», – полагает он.

«Вопросов много, мы (их) решаем, насколько возможно. Есть перспективы, 62 млрд торгового оборота серьезная цифра. Эти цифры достигали большим трудом и нельзя выбрасывать на помойку… России необходим не просто хаб, а хаб с гарантией, что все, что мы делаем, оно не будет ликвидировано в одночасье, как это было в отношениях России и Германии, когда даже «Северный поток» был ликвидирован в секунду. Это будут пытаться делать и внутри Турции определенные силы, и на Западе, сомнений нет никаких», – заявил эксперт.

При этом Аватков подчеркнул, что не стоит ждать многого от Турции, которая при «лимитированных ресурсах имеет достаточно много амбиций». Это важно учитывать и принимать как оно есть, не ожидая от Турции большего. Напомню, Турция вступила во Вторую мировую войну очень близко к ее окончанию и на стороне победителей, естественно, будучи до этого нейтральной страной. И ждать от нее, что она сейчас немедленно сделает радикальные шаги, выйдет из НАТО или еще что-то не приходится», – констатировал он.

«Когда состоится победа (РФ в СВО) и возникнет новый мировой порядок, Турция за несколько дней до (этого) скажет, что она говорила, что мир больше «пяти» (ведущих стран), и БРИКС или что там будет – «наше все», – заключил Аватков.

Москва, Мария Соколова

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