Российские войска успешно отразили все атаки ВСУ: потери противника превысили 700 человек убитыми и ранеными

Российские войска за минувшие сутки отразили порядка 10 атак со стороны ВСУ. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях противник потерял в общей сложности более 700 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены склады с боеприпасами, а также пункты управления ВСУ.

На Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. За сутки потери противника составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град». В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ около Угледара и Макаровки. В то же время в районе Урожайного пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30.

На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Работина. Уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе города Орехов уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении пресечены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки противник потерял до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах. Поражены пункты управления ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

Москва, Светлана Антонова

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