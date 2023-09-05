Турция теряет статус главного переговорщика по кризису на Украине

Турция теряет позиции главного посредника в урегулировании украинского кризиса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев сегодня на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. По его оценке, России не стоит питать иллюзий по поводу дружественности Анкары.

«Реджепа Эрдогана беспокоит, что состоявшаяся 5-6 августа в Джидде, в Саудовской Аравии, встреча по Украине как бы перехватывает инициативу у Турции, как основного посредника в урегулировании украинского кризиса. Конечно, и Турция в этом плане очень сильно «постаралась». И речь не только о том, что были выпущены некоторые руководители террористического полка «Азов», запрещенного в РФ, но и о других вопросах. В частности, о строительстве на территории Украины предприятия по сборке беспилотников турецкого производства, об организации некого другого производства на территории Украины. То есть, было сделано достаточно много заявлений, которые в России нельзя воспринимать как дружественные», – отметил Евсеев.

Эксперт обратил внимание, что Турция стремится создать наиболее благоприятные для себя условия при любом развитии внешнеполитической ситуации.

«У нас всегда есть некоторые, с одной стороны, ожидания, что Турция не будет поставлять, например, вооружения ВСУ, а она их поставляет. И речь не только о беспилотниках, но, например, о поставках бронетехники. Но, с другой стороны, не надо из Турции делать какого-то врага, потому что в свое время было много информации, например, об отправке наемников, что Турция отправит своих представителей для войны на стороне ВСУ, но, как показал опыт, этого не наблюдалось. Турция очень внимательно следит за развитием украинского кризиса и осознает, что этот кризис в следующем году может не закончиться. В этих условиях она пытается играть и с украинской, и с российской стороной, чтобы обеспечить максимально благоприятные для себя условия при любом сценарии дальнейшего развития событий», – пояснил он.

«По-видимому, Эрдоган очень хотел, чтобы Россия подтвердила, что Турция является основным переговорщиком по Украине. Но если это и обсуждалось, то, скорее всего, в закрытом виде… Этого не было сказано на пресс-конференции, и эти надежды у турецкой стороны были избыточны, что частично было обусловлено не совсем дружественными действиями по Украине в предыдущий период времени. Полагаю, что Турция останется одной из площадок переговоров по Украине, но она не будет главной площадкой, по-видимому. Потому что полного доверия к ней нет», – констатировал военный эксперт.

При этом Евсеев полагает, учитывая не соответствующую интересам РФ активность Турции в Средней Азии и ряде других регионов, отношения двух стран будут и дальше «сохранять свою противоречивость». «Строительство двух эсминцев для военно-морских сил Украины… Это как мы должны воспринять? Думаю, что как не совсем дружественный шаг. Уж не говорю о том, что в рамках той же самой «зерновой сделки», по некоторым данным, обеспечивалась доставка подводных аппаратов, которые потом наносили удары по российским кораблям. Из этого следует, что для России Турция останется сложным партнером, но с которым мы будем взаимодействовать», – уточнил он.

«Но не надо от Турции ожидать чего-то избыточного. Турция будет смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на линии фронта. И если наши предположения, что после израсходования всех своих резервов ВСУ будут вынуждены откатываться на южном направлении – такое предположение есть, если оно будет иметь место, то, наверное, Турция это тоже будет учитывать в своей внешней политике, как и возможность расширения зоны конфликта на южную часть Украины, что может включать, например, не только Херсонскую, Николаевскую область, но и Одесскую. Думаю, что Турция к такого рода действиям будет относиться чрезвычайно внимательно», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Евсеев обратил внимание, что надо учитывать несамостоятельность Турции, несмотря на попытки позиционировать себя как независимое государство. «Полностью самостоятельным игроком Турция быть не может, потому что она слишком зависит от США и некоторых их союзников… В то же время в НАТО она не воспринимается как своя. Здесь есть некоторая двойственность. Если бы Турция была на самом деле своя, ее бы не выдавили из программы по производству самолетов F-35», – констатировал он.

«Полагаю, что Турция останется несколько инородным телом в НАТО. Для США это необходимость, потому что иначе трудно обеспечить этот фланг НАТО. Но, с другой стороны, для Турции будут действовать определенные ограничения и дальше, и никакого прорыва в этом отношении я не вижу. Турция для НАТО останется инородным телом, которое американцы вынуждены терпеть в этом Альянсе», – заключил Евсеев.

Москва, Мария Соколова

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