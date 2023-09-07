Взрывоопасная ситуация: Пашинян заявил о концентрации азербайджанской армии у границ Армении и Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сосредоточении подразделений азербайджанской армии на госгранице и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, ситуация является взрывоопасной.

«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», – заявил Пашинян, слова которого цитирует ТАСС.

По словам премьер-министра Армении, «ситуация такова, что международное сообщество, государства – члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе».

«Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (лидеров Армении, Азербайджана и РФ)», – добавил Пашинян, выступая на заседании правительства Армении.

Ереван, Светлана Антонова

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