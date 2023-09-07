Азербайджан обвинил премьер-министра Армении в политической манипуляции

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил о сосредоточении азербайджанских войск на границе с республикой и Нагорным Карабахом, в политической манипуляции.

«Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им во время заседания правительства 7 сентября в обострении военно-политической обстановки в регионе, выдвижение обвинений в якобы сосредоточении сил на территории Азербайджана является составной частью очередной фальшивой политической манипуляции со стороны Армении», – подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

«Всем известно, что реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны, включая премьер-министра, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, еще не были выведены с азербайджанских территорий», – заявили в Баку.

«Для установления мира и безопасности в регионе армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору», – констатировал МИД Азербайджана.

Баку, Светлана Антонова

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