Обострение отношений Еревана и Москвы: Россия уступает Турции позиции на Южном Кавказе

Обострение отношений Армении и России связано с попытками Еревана привлечь внимание внешних геополитических игроков к своим проблемам в условиях возможного очередного военного столкновения с Азербайджаном на фоне нейтралитета Москвы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, в конечном итоге Армения вряд ли вступит в НАТО, возможность этого близка к нулю, несмотря на публичную риторику руководства страны, которое в последнее время регулярно высказывает претензии в адрес Москвы.

«Армения в НАТО не уйдет. Не считал бы это реальной угрозой. Начнем с того, что Армению туда никто не примет. Она и сама, думаю, в НАТО не собирается. Другое дело, что участие в ОДКБ создает проблемы с получением военно-технической помощи от других государств, от стран НАТО, например, Франции. Армения хочет иметь самое современное оружие, потому что, помимо проблемы Нагорного Карабаха, Азербайджан может, например, пробить коридор в Нахичевань – есть спорные участки границы между этими странами», – отметил Калачев.

Политолог обратил внимание, что Ереван воспринимает обострение отношений с Баку как «потенциальную угрозу потери Нагорного Карабаха и исхода оттуда армянского населения», а также с учетом проблемы делимитации границы двух стран переживает за приграничные районы. «Не случайно в армянском обществе пошли слухи о том, что якобы [президент Турции Реджеп] Эрдоган об этом сообщил [на переговорах в Сочи 4 сентября президенту РФ Владимиру] Путину. Несмотря на то, что «зерновая сделка» не возобновлена и мирные переговоры по украинскому кризису остаются в мечтах, Эрдоган, судя по последующим комментариям, уехал вполне удовлетворенным, может быть, потому что в числе прочего обсуждали какие-то проблемы Южного Кавказа. Турция – лоббист интересов Азербайджана. А Азербайджан хочет восстановить свою территориальную целостность, вернуть Карабах чем скорее, тем лучше», – пояснил он.

«Я не собираюсь занимать позицию ни одной, ни другой стороны, но давайте посмотрим на это глазами армян. Что может предложить Россия? Может занять жесткую позицию по отношению к национальной, культурной автономии армян в Нагорном Карабахе в составе Азербайджана, по разблокировке Лачинского коридора? Может не валить всё на [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, а поставить Армении те системы вооружения, которые могут противостоять турецким или израильским, полученным Азербайджаном? В принципе Армения ни в какое НАТО не стремится. Но определенное разочарование политикой России в армянском обществе есть – его значительная часть считает Пашиняна в этой ситуации меньшим злом. Есть проблемы с рейтингом доверия к своему премьер-министру и в отношении к российской политике на Южном Кавказе. Армяне считают, что Россия сдает позиции и уступает в активности и последовательности Турции», – уточнил эксперт.

По его оценке, на фоне сохранения Россией нейтралитета и «огромных геополитических иллюзий» армянской диаспоры, в частности, во Франции и США, Ереван, судя по всему, «ищет выход на будущее». «Например, если вдруг все-таки случится третья карабахская война или еще что-то, если в 2025 году российские миротворцы уйдут, когда закончится их мандат, что дальше? Поэтому они пытаются привлечь внимание международной общественности к тем проблемам, которые есть, и находят понимание. Правда, моральная поддержка со стороны Парижа – [президент Франции Эммануэль] Макрон собирается в Ереван и Баку – или Вашингтона отнюдь не означает, что Франция и США готовы пересмотреть принцип международных отношений. Согласно международному праву, Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Но когда речь встает о возможности этнических чисток или ущемления прав человека, тут Запад может выступать союзником Армении», – отметил Калачев.

«В общем, России в данной ситуации главное не драматизировать. Понимаю, наверное, очень хочется сменить Пашиняна на удобного политика. Однако, в конце концов, сложные отношения с Грузией – как известно, у нас нет дипломатических отношений – не мешают развиваться торгово-экономическим связям. Грузия к санкциям не присоединилась, в Европу ее уже особо не зовут, в НАТО – тем более, хотя раньше такая цель заявлялась. Скорее, думаю, вся проблема в личности прозападного Пашиняна. Проблема в том, что любой армянский политик должен будет учитывать настроения общества. А в обществе, в случае окончательной потери Карабаха и исхода оттуда армян настроения вряд ли будут пророссийскими. Они могут быть традиционно партнерскими, дружескими, теплыми на уровне народов, но что касается союзнических отношений, то если союзник в ответ на просьбы своего союзника вмешаться в ситуацию, – когда, например, идут стычки в Сюникском районе, на территории Армении, как она считает, или когда обстреливается Джермук, известный курорт минеральных вод – в ответ говорят, что это не более, чем пограничные стычки и разбирайтесь сами, понятно, что в армянском обществе эта позиция понимания не встречает», – подчеркнул политолог.

По его мнению, такая позиция России понятна, однако сейчас «приходит такой момент, когда уже не получается проводить прежнюю политику». «Был замороженный конфликт – Россия могла играть роль посредника годами и десятилетиями. Но конфликт разморожен, и Азербайджан создал новую реальность, он понял бесплодность переговорного процесса и решил, что «косилово» может решить проблему возвращения тех территорий, которые входили в состав Азербайджанской ССР. Однако аппетит приходит во время еды, и вместе с этими территориями могут возникнуть другие соблазны, например, азербайджанцы хотят дорогу в Нахичевань. Если она будет, кто будет ее контролировать? У нас все пытаются свести к теме предательства, личности Пашиняна, какие неблагодарные армяне… Но на самом деле, армяне сейчас находятся в ситуации, в которой они хватаются за любую соломинку», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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