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Четверг, 14 сентября 2023, 18:18 мск

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США расширили российский санкционный список

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. В американский «черный список» включены более 20 физических лиц, в том числе граждан РФ, Турции и Эстонии, а также десятки предприятий, среди которых значатся иностранные компании, которым вменяют помощь в обходе антироссийских санкций.

В частности, как следует из документа, под рестрикции попали такие российские предприятия, как Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», группа «ГАЗ», Трансмашхолдинг, НПО «Сатурн», Сибирская угольная компания, Объединенная металлургическая компания, банк «АкБарс» и другие.

В «черном списке» физлиц оказались президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов и основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Рестрикции также касаются компаний из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и Финляндии.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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