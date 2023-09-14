США расширили российский санкционный список

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. В американский «черный список» включены более 20 физических лиц, в том числе граждан РФ, Турции и Эстонии, а также десятки предприятий, среди которых значатся иностранные компании, которым вменяют помощь в обходе антироссийских санкций.

В частности, как следует из документа, под рестрикции попали такие российские предприятия, как Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», группа «ГАЗ», Трансмашхолдинг, НПО «Сатурн», Сибирская угольная компания, Объединенная металлургическая компания, банк «АкБарс» и другие.

В «черном списке» физлиц оказались президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов и основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Рестрикции также касаются компаний из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и Финляндии.

Вашингтон, Светлана Антонова

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