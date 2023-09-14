Банк России обеспечивает занижение реальной стоимости рубля

Нынешняя кредитно-денежная политика Банка России способствует существенному занижению реальной стоимости рубля, считают финансисты. По их оценке, на фоне заведомой недооцененности российской национальной валюты доллар США, как и вся американская экономика, необоснованно переоценены. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев обратил внимание на переоцененность доллара США. «И сами американцы так считают на самом деле, и все здравомыслящие люди, которые более-менее понимают мировую экономику, они тоже так считают, [что доллар переоценен]. Здесь все отталкивается от внешнего долга США… Долги в триллионы долларов, и растут. Больше 10 трлн долларов – вдуматься только в эту цифру! С другой стороны, они говорят, что обеспечивают это все – и ту политику, не экономику даже, а политику, которую они проводят. Многие закрывают на это глаза», – пояснил он.

«Но в целом, если смотреть без «воды», чисто скелет экономики, то, безусловно, проблема с госдолгом, и не просто, что доллар переоценен, вообще американская экономика вся переоценена. То есть компания, которая вышла 5 лет назад на рынок и получила патент, условно, на биотех какой-нибудь, они еще ничего не произвели, но стоит она, условно, больше «Газпрома», который снабжает пол-Европы и множество различных стран реальным газом. Или возьмите ту же «Теслу». Суммарная стоимость «Теслы» больше, чем «Фольксваген», «Мерседес», «БМВ» – три концерна немецких, на которых ездит весь мир», – подчеркнул Михеев.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян поддержал такое мнение, обратив внимание, что на этом фоне российский рубль остается практически самой недооцененной валютой. «Рубль даже в этих условиях явно недооценен. Другое дело, что для того, чтобы он был бы правильно оценен, должна быть соответствующая экономическая денежно-кредитная политика. Если брать такие макропоказатели, как стоимость природных ресурсов, $74 трлн стоят ресурсы России. Тогда как в США ресурсы в полтора раза ниже. Третье место занимает Канада – в два раза ниже. Но при таких ресурсах обеспечить адекватную стоимость национальной валюты вполне реально. Потому что быть богатейшей страной и иметь такую волатильность национальной валюты – в общем, таки это сильно надо постараться», – подчеркнул он.

«Доллар заведомо переоценен с учетом и внешнего долга, и многих других параметров, но он обеспечивается на этом уровне совершенно другими инструментами. А у нас рубль недооценен, и обеспечивается эта недооценка именно за счет денежно-кредитной экономической политики… Сиюминутно взять и что-то включить, какие-то инструменты и наш вот этот ресурс на первый план вытащить и оценить рубль адекватным образом – конечно, так не получится. Потому что национальная валюта – это не только рынок валютный и фондовый, это совокупность факторов проводимой экономической и денежно-кредитной политики. Двухзначные процентные ставки и инфляция, и эти скачки, в том числе по ключевым ставкам, и так далее – конечно, снижают реальную стоимость рубля в разы», – заключил Тосунян.

Москва, Мария Соколова

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