Глава ЦБ обещает сделать ипотеку в России ещё более не доступной

Банк России обеспокоен высокими темпами выдачи ипотечных кредитов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор позитивно оценивает решение правительства снизить доступность льготных жилищных кредитов и со своей стороны продолжит ужесточать регулирование в этой сфере.

«Мы приветствуем решение правительства чуть ужесточить требования к льготным программам и повысить требования по первоначальному взносу с 15% до 20%. Мы будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых мы ожидаем гораздо большего эффекта», – сказала Набиуллина, выступая сегодня на брифинге.

По ее словам, с начала 2023 года выдача ипотеки выросла на 30%, что беспокоит регулятор. «Ипотека у нас действительно растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, то на 1 сентября около 30% темп роста ипотеки. Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, мы видим, возрастает доля льготных программ в целом в ипотеке, также, что очень важно и нас беспокоит, вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов», – заявила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что за два года выдача ипотеки россиянам людям с долговой нагрузкой более 80% доходов выросла почти вдвое. По ее словам, наблюдаются также слишком большие объемы кредитов с низким первоначальным взносом до 20%.

Ранее на текущей неделе правительство России увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизило на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ.

Глава департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что его ведомство намерено снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50% с нынешних 80-90%.

Москва, Светлана Антонова

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