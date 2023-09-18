Биржевой курс доллара превысил 97 рублей

Сегодня американская валюта вновь дорожает по отношению к российскому рублю. На Мосбирже курс доллара превысил 97 рублей. В то же время евро колеблется вблизи отметки 103 рубля.

К 10:20 мск курс «американца» поднялся до 97,1925 рубля, а позже немного сдал позиции и сейчас торгуется около отметки 96,83. «Европеец» на максимуме достигал уровня в 103,6450 рубля.

Как считают аналитики, ближайшие пару дней могут быть определяющими для рубля. Как обратил внимание Алексей Антонов из компании «Алор брокер», слова которого цитирует «Прайм», в выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом $3 млрд, что может отразиться на валютном рынке.

«Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту. В целом же пока рубль выглядит очень слабым, не исключены его попытки ухода в паре долларом к отметке 100 рублей», – пояснил эксперт.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 96,6338 рубля, евро – 103,0358.

Москва, Светлана Антонова

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