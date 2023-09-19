Угроза социальной напряженности: Госдума изменила систему оплаты за отопление в Москве

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в законодательство, которые дают правительству Москвы право устанавливать систему оплаты за отопление в многоквартирных домах, исходя из объемов потребления за несколько лет.

«Законопроект подготовлен в целях предотвращения значительного увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги, связанного с годовыми климатическими колебаниями и, как следствие, недопущения роста социальной напряженности», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы проекта, что в столице система оплаты за эту услугу предусматривает разделение платежа на каждый месяц в течении года, исходя их общего значения за предыдущий год с единовременным корректирующим платежом по итогам. «В Москве данный способ расчетов за отопление в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года привел к тому, что рост ежемесячного платежа за отопление, подлежащего выставлению к оплате населению в 2022 году, исходя из объемов тепловой энергии, использованной для нужд отопления в 2021 году, составил в среднем 25% по сравнению с 2021 годом, а по отдельным домам такой рост превысил 50%», – поясняется в проекте закона.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространен «на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года». В ходе обсуждения в Госдуме пояснили, что закон будет касаться только системы оплаты и не повлияет на подачу тепла в многоквартирные дома.

Москва, Мария Соколова

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