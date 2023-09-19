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Вторник, 19 сентября 2023, 17:05 мск

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Госдума лишила экс-кандидата на пост главы Хакасии депутатских полномочий

Фото из телеграм-канала Сергея Сокола

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола. Решение было принято по его личному заявлению после избрания в Законодательное собрание Хакасии.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – говорится в документе.

Сокол выдвигал свою кандидатуру на пост главы Хакасии и был основным конкурентом действующего губернатора из КПРФ Валентина Коновалова. Однако 2 сентября Сокол снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

На выборах в заксобрание республики Сокол также возглавлял список от «Единой России», и был избран. Предполагается, что политик продолжит свою деятельность именно в хакасском парламенте.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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