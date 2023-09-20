Из Армении попытаются сделать новую анти-Россию: в Госдуме отреагировали на карабахский кризис

Карабахский кризис спровоцирован при поддержке Запада для создания на постсоветском пространстве еще одной «анти-России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали сегодня депутаты Госдумы, комментируя последние события вокруг Нагорного Карабаха. По их оценке, попытка переложить ответственность за происходящее на Москву безосновательна.

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что альтернативы переговорам нет, а антироссийская риторика организована Западом. «После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с приведением конкретных площадей, цифр в квадратных километрах, в системе координат Армении, ее политического руководства, данный конфликт является внутренним делом Азербайджана. Это, в том числе, определенную обратную связь несет для наших миротворцев, которые теперь осуществляют чисто наблюдательную миссию», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, многотысячные митинги у российского посольства в Ереване спровоцированы «заведомо антироссийской политической партией «Дашнакцутюн» и некоторыми другими, которые не в первый раз идут на подобного рода провокации».

«Армения всегда привыкла полагаться на Россию. И здесь к нам взывают – исполняйте трехстороннее соглашение 2020 года. Исполняли. Но теперь это внутреннее дело Азербайджана. Мы просто говорим о том, что, как всегда, позиция – любые конфликты, даже если для них есть основания, необходимо решать за столом переговоров без военного противостояния, кровопролития. И здесь дело не в миротворцах, здесь дело в фундаментальной позиции России по любым конфликтам», – констатировал Слуцкий.

«Любая риторика антироссийского толка, которая звучит последнее время из Еревана, нам непонятна и совершенно не обоснована. Ну, а растолкать нас с Азербайджаном также не получится. Азербайджан – это наш стратегический партнер по инфраструктурно-значимым проектам как международный транспортный коридор Север-Юг», – заявил депутат.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина со своей стороны отметила, что сложившийся вокруг Нагорного Карабаха кризис является следствием заигрывания Армении с Западом.

«Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает, к чему приводят игры с Западом… (Армения разговаривала) со стороной, для которой важно создать очередной проект «анти-Россия». Неоднократно нарушались договоренности, которые были с нашей страной. Вместо российских миротворцев на территорию приглашались для учений войска НАТО. В конечном итоге все пришло к стандартному сценарию – как и в других случаях заигрывание с Западом, попытка держать двойственную позицию «и нашим, и вашим», привела очень печальному результату», – констатировала парламентарий.

«Пашинян неоднократно говорил, что территория Карабаха – это азербайджанская территория. И было бы странно ожидать другой реакции… В данном случае все возможное, безусловно, Россия сделает, но (Пашиняну) ответственность за свои слова и поступки необходимо нести. Жаль, что в этом случае пострадавшими оказываются мирные граждане», – заключила Бутина.

Москва, Мария Соколова

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