Россия в экономическом плане остаётся колонией: в Госдуме обвинили правительство РФ во лжи

Российская экономика не станет суверенной после переориентации на Восток, поскольку будет сохраняться зависимость от внешнего влияния. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин накануне в ходе обсуждения планов кабинета министров внести изменения в таможенные тарифы. По его оценке,

«Нам сегодня от имени правительства сказали неправду. Напоминаю, что первый замминистра энергетики Сорокин, выступая здесь, объяснял нам, что нельзя отказаться от преступного, с моей точки зрения, налогового маневра, который задирает цены на бензин, делает нефтеперерабатывающую промышленность убыточной, так что ее приходится дотировать, который привел к искусственному созданию дефицита дизтоплива во время не только осенне-полевых работ, но и других работ, которые наша страна ведет на своих западных рубежах. И вот это нельзя сделать потому, что правительство, видите ли, не может вводить экспортные пошлины на разные виды нефтепродуктов – на бензин одну, на мазут другую, на масла – третью, на дизтопливо – четвертую. Это правительству, по заявлениям, которые здесь звучали официально, слишком сложно. И что мы сейчас видим? Мы видим, что значительно более сложное регулирование на основе тарифных квот правительству оказывается по плечу, и до такой степени, что это можно вписывать в закон», – отметил Делягин.

При этом парламентарий заявил, что когда в течении одного пленарного заседания Госдумы представители правительства сообщают противоречащую друг другу информацию, то депутаты «хотя бы для протокола должны что-то делать, если считают себя законодательным органом, а не сборищем людей, которые решили о чем-то поговорить друг с другом».

Делягин обратил внимание на знаковый характер предложенного правительством законопроекта об изменении таможенных тарифов и подчеркнул, что Россия всё ещё остается экономической колонией Запада. «Впервые за все время уничтожения российской экономики при помощи ВТО <…> мы начинаем применять меры разумного протекционизма. Они абсолютно недостаточны. Напоминаю, что сегодня Россия в экономическом плане является колонией. И по поводу наших действий, направленных на укрепление суверенитета в политике, в экономическом плане на нас смотрят с диким недоумением – мы экспортируем сырье и импортируем продукцию переработки этого сырья, если нам позволят ее купить. Это формула экономической колонии. И все эти разговоры про разворот на Восток – это, к сожалению, в значительной степени просто разговоры о смене метрополии», – констатировал депутат.

«Сейчас так называемый параллельный импорт просто смывает российские производства, которые выжили во всех существующих условиях. Эта ситуация абсолютно неприемлема. Нам нужно переходить к защите нашей экономики. Потому что, если вы не занимаетесь разумным протекционизмом, вы занимаетесь болтовней, а не экономическим развитием», – подчеркнул он.

Как считает Делягин, участие России во Всемирной торговой организации (ВТО) является бессмысленным. «Сколько бы министров ни лгало нам о том, что мы должны быть членами ВТО, потому что ВТО, видите ли, регулирует 97-98% мировой торговли – мне два министра об этом сообщали, один – в письменном виде, другой – в устном, это не перестанет быть ложью. Потому что, напоминаю для безграмотных людей, которые регулируют нашу внешнюю торговлю и экономику в целом, что ВТО не регулирует торговлю биржевыми и военными товарами. То есть ВТО не регулирует вообще основную часть российского экспорта, не говоря о том, что эта организация не работает со времен [экс-президента США в 2017-2001 гг Дональда] Трампа и существует в рабочем виде только в горячечном воображении российских либералов, которые продолжают управлять российской экономикой», – полагает он.

«Мы должны те самые механизмы тарифных квот, которые записаны здесь для экспорта по региональному принципу развернуть для экспорта по степени добавленной стоимости/ Мы должны стимулировать экспорт готовых товаров, а не сырья, и мы должны применять эти тарифные квоты для защиты российского производства и ограничения импорта. Все остальное от лукавого и, извините, потеря времени нашего, наших избирателей и нашей страны», – заключил Делягин.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в закон о таможенном тарифе. Документ предполагает снижение ставок экспортных пошлин при вывозе товаров в дружественные страны, а также введение тарифных квот на вывоз отдельных товаров, произведенных в субъектах РФ, удаленных от рынков сбыта, центров хранения или переработки. «Законопроект разработан в целях предоставления правительству РФ возможности точечной настройки вводимых в РФ мер регулирования экспорта», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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