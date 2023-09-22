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Пятница, 22 сентября 2023, 15:01 мск

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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру министерства обороны. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, контракты будут заключаться с гражданами в индивидуальном порядке.

«Добровольческие части Росгвардии – ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны. Добровольцы – не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцем Минобороны. Никакие ЧВК и любые иные структуры не смогут влиться в состав этих формирований. Контракты будут заключаться только с гражданами», – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштейн также отметил, что бывшие бойцы ЧВК (включая «Вагнер»), безусловно, смогут стать добровольцами Росгвардии, но в индивидуальном порядке. «В адрес ведомства уже поступило большое число таких ходатайств. Не использовать боевой опыт, знания и потенциал этих людей – верх безрассудства», – пояснил депутат.

Ранее Хинштейн обращал внимание, что такая инициатива обусловлена активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. «Сегодня – росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии – также должно быть право иметь свои добровольческие части», – уточнял он.

Согласно законопроекту – добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению главы государства. «Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д», – отмечал Хинштейн.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

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